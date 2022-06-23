Утекли новые характеристики видеокарт RTX 4000

«Железный» инсайдер под ником kopite7kimi и портал VideoCardz опубликовали обновлённые характеристики видеокарт RTX 40-й серии. Судя по всему, NVIDIA решила внести в спецификации некоторые изменения. Например, у RTX 4070 стало меньше видеопамяти, а 4090 будет ещё мощнее.

Возможные характеристики GeForce RTX 4000

RTX 4090

Потоковых процессоров : 128 (вместо 126)

: 128 (вместо 126) CUDA-ядер : 16384 (вместо 16128)

: 16384 (вместо 16128) Видеопамять : 24 ГБ GDDR6X с шиной 384 бит

: 24 ГБ GDDR6X с шиной 384 бит Пропускная способность : 21 Гбит/с

: 21 Гбит/с Энергопотребление: 450 Вт

RTX 4080

Потоковых процессоров : 80

: 80 CUDA-ядер : 10240

: 10240 Видеопамять : 16 ГБ GDDR6X с шиной 256 бит

: 16 ГБ GDDR6X с шиной 256 бит Пропускная способность : 18 Гбит/с

: 18 Гбит/с Энергопотребление: 420 Вт

RTX 4070

Потоковых процессоров : 56

: 56 CUDA-ядер : 7168

: 7168 Видеопамять : 10 ГБ GDDR6X (вместо 12 ГБ) с шиной 160 бит (вместо 192 бит)

: 10 ГБ GDDR6X (вместо 12 ГБ) с шиной 160 бит (вместо 192 бит) Пропускная способность : 18 Гбит/с

: 18 Гбит/с Энергопотребление: 300 Вт

Фото: VideoCardz

По слухам, RTX 4090 поступит в продажу в сентябре, 4080 — в октябре, а 4070 — в ноябре. Примерно в то же время выйдет и новая линейка от AMD.