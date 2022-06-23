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Утекли новые характеристики видеокарт RTX 4000

Утекли новые характеристики видеокарт RTX 4000
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«Железный» инсайдер под ником kopite7kimi и портал VideoCardz опубликовали обновлённые характеристики видеокарт RTX 40-й серии. Судя по всему, NVIDIA решила внести в спецификации некоторые изменения. Например, у RTX 4070 стало меньше видеопамяти, а 4090 будет ещё мощнее.

Возможные характеристики GeForce RTX 4000

RTX 4090

  • Потоковых процессоров: 128 (вместо 126)
  • CUDA-ядер: 16384 (вместо 16128)
  • Видеопамять: 24 ГБ GDDR6X с шиной 384 бит
  • Пропускная способность: 21 Гбит/с
  • Энергопотребление: 450 Вт

RTX 4080

  • Потоковых процессоров: 80
  • CUDA-ядер: 10240
  • Видеопамять: 16 ГБ GDDR6X с шиной 256 бит
  • Пропускная способность: 18 Гбит/с
  • Энергопотребление: 420 Вт

RTX 4070

  • Потоковых процессоров: 56
  • CUDA-ядер: 7168
  • Видеопамять: 10 ГБ GDDR6X (вместо 12 ГБ) с шиной 160 бит (вместо 192 бит)
  • Пропускная способность: 18 Гбит/с
  • Энергопотребление: 300 Вт

Фото: VideoCardz

По слухам, RTX 4090 поступит в продажу в сентябре, 4080 — в октябре, а 4070 — в ноябре. Примерно в то же время выйдет и новая линейка от AMD.

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