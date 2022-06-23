Утекли новые характеристики видеокарт RTX 4000
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«Железный» инсайдер под ником kopite7kimi и портал VideoCardz опубликовали обновлённые характеристики видеокарт RTX 40-й серии. Судя по всему, NVIDIA решила внести в спецификации некоторые изменения. Например, у RTX 4070 стало меньше видеопамяти, а 4090 будет ещё мощнее.
Возможные характеристики GeForce RTX 4000
RTX 4090
- Потоковых процессоров: 128 (вместо 126)
- CUDA-ядер: 16384 (вместо 16128)
- Видеопамять: 24 ГБ GDDR6X с шиной 384 бит
- Пропускная способность: 21 Гбит/с
- Энергопотребление: 450 Вт
RTX 4080
- Потоковых процессоров: 80
- CUDA-ядер: 10240
- Видеопамять: 16 ГБ GDDR6X с шиной 256 бит
- Пропускная способность: 18 Гбит/с
- Энергопотребление: 420 Вт
RTX 4070
- Потоковых процессоров: 56
- CUDA-ядер: 7168
- Видеопамять: 10 ГБ GDDR6X (вместо 12 ГБ) с шиной 160 бит (вместо 192 бит)
- Пропускная способность: 18 Гбит/с
- Энергопотребление: 300 Вт
Фото: VideoCardz
По слухам, RTX 4090 поступит в продажу в сентябре, 4080 — в октябре, а 4070 — в ноябре. Примерно в то же время выйдет и новая линейка от AMD.
Новость по темеНовые видеокарты AMD могут выйти вместе с RTX 4000 от NVIDIA
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