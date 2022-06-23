Создатели «Очень странных дел» намекнули на мрачную концовку четвёртого сезона

Авторы сериала «Очень странные дела» братья Даффер рассказали, чего ожидать зрителям от последних эпизодов четвёртого сезона. По их словам, фанатам стоит беспокоиться за их любимых героев, ведь концовка будет довольно мрачной.

Мы не станем вдаваться в детали, но на вашем месте мы бы беспокоились о судьбе персонажей в финальных эпизодах. И в этом есть смысл, ведь наши герои больше не дети и сейчас всё может пойти совсем не по плану. Теперь, независимо от того, случится что-то плохое или нет, вам придётся дождаться и узнать всё самим.

Ранее о том, что зрителей ждут смерти персонажей, заявил Ноа Шнапп — исполнитель роли Уилла. Судя по сему, нас ждёт эмоциональное окончание сезона.

Финальные два эпизода длительностью около четырёх часов выйдут 1 июля на Netflix. Ранее создатели выпустили трейлер, в котором показали множество эпичных моментов из последних серий.