Как бы выглядела локация из Morrowind на Unreal Engine 5

На канале Mica Olsson появился ролик, показывающий локацию из игры The Elder Scrolls 3: Morrowind на Unreal Engine 5. В ролике можно увидеть, как бы на современном движке выглядело поселение Сейда Нин.

Особенно наглядным сравнение кажется на фоне оригинальной локации из Morrowind. В свежей версии автор уделил внимание деталям, проработанному окружению, освещению и отражениям.

Как выглядит Сейда Нин в оригинале

В комментариях пользователи отмечают, что обновлённая локация выглядит потрясающе. Большинству работа явно понравилась, поскольку она позволяет взглянуть на поселение Сейда Нин под другим углом.

The Elder Scrolls 3: Morrowind вышла в далёком 2002 году и стала одной из культовых RPG в истории индустрии.