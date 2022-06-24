Как бы выглядела локация из Morrowind на Unreal Engine 5
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На канале Mica Olsson появился ролик, показывающий локацию из игры The Elder Scrolls 3: Morrowind на Unreal Engine 5. В ролике можно увидеть, как бы на современном движке выглядело поселение Сейда Нин.
Особенно наглядным сравнение кажется на фоне оригинальной локации из Morrowind. В свежей версии автор уделил внимание деталям, проработанному окружению, освещению и отражениям.
Как выглядит Сейда Нин в оригинале
В комментариях пользователи отмечают, что обновлённая локация выглядит потрясающе. Большинству работа явно понравилась, поскольку она позволяет взглянуть на поселение Сейда Нин под другим углом.
The Elder Scrolls 3: Morrowind вышла в далёком 2002 году и стала одной из культовых RPG в истории индустрии.
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