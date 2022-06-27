Один актёр появился в сиквеле «Доктора Стрэнджа» только благодаря фанатам

По многочисленным отзывам стало понятно, что сиквел «Доктора Стрэнджа» получился средним. Как бы сильно фанаты не ждали фильм, он получил смешанные оценки. Несмотря на это, в картине появились ожидаемые многими персонажи.
Далее будут потенциальные спойлеры к фильму. Если вы его ещё не смотрели, то закрывайте новость!
Недавно режиссёр фильма Сэм Рэйми рассказал, что Джон Красински был выбран на роль Мистера Фантастика не случайно. Ещё во время слухов о создании картины про Фантастическую четверку фанаты уже выбирали на роль Рида Ричардса подходящего актера. Как можно догадаться, поклонники хотели видеть в этой роли именно Красински.
По словам Рэйми, глава Marvel Studios Кевин Файги услышал просьбы фанатов и решил порадовать их. Также режиссёр отметил, что Кевину Файги в целом нравятся работы Красински.
Это так забавно, что Кевин выбрал Джона, потому что фанаты мечтали о том, кем был бы идеальный Рид Ричардс. И поскольку это альтернативная вселенная, Кевин сказал: «Давайте воплотим эту мечту в реальность. Мне всегда нравились его работы».
Джон Красински в образе Мистера Фантастика
В России фильм так и не показали из-за санкций, однако его уже можно посмотреть на сервисе Disney+.
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