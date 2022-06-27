Persona 5 Royal для ПК и Xbox получит поддержку всех дополнений с релиза

Atlus сообщила, что все платные расширения для Persona 5 Royal будут вшиты в версии для ПК и Xbox. Игроки получат доступ к дополнениям прямо со старта игры — и за них не придётся доплачивать.
Для Persona 5 Royal вышло около 40 платных DLC, которые включают в себя уникальные персоны, костюмы и различные внутриигровые предметы. На PlayStation эти дополнения продаются за отдельные деньги, а их полный комплект стоит целых $ 60.
Не совсем понятно, как именно будет реализован доступ ко всем DLC. Многие из уникальных персон, к примеру, очень сильны, поэтому они могут заметно облегчить первое прохождение для игроков. В результате они получат не тот опыт, который изначально задумывался разработчиками. Вполне возможно, авторы расскажут об этом подробнее ближе к релизу.
Persona 5 Royal выйдет на ПК, PS5, Xbox One, Xbox Series и в сервисе Game Pass 21 октября. В следующем году Atlus также портирует Persona 3 Portable и Persona 4 Golden.
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