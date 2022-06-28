Cloud9 вышла в полуфинал Roobet Cup по CS:GO
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Российский состав Cloud9 по Counter-Strike: Global Offensive одержал победу в первом раунде плей-офф онлайн-турнира Roobet Cup. Четвертьфинальный матч с южноамериканским коллективом 9z Team закончился со счётом 2:1 (16:13, 10:16, 16:14) в пользу C9.
В полуфинале пятёрка Владислава nafany Горшкова встретится с немецкой командой BIG, которая ранее выиграла свою серию против Eternal Fire — матч состоится в среду, 29 июня в 16:00 по московскому времени. В другой части сетки ещё не состоялись четвертьфиналы, первые игры запланированы на вторник, 28 июня.
Roobet Cup 2022 по CS:GO проходит в онлайн-формате с 22 по 30 июня. 16 коллективов из Европы и Америки разыгрывают призовой фонд в размере $ 250 тыс.
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