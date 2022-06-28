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Дата выхода 3-го сезона «Харли Квинн»

Третий сезон «Харли Квинн» начнётся уже 28 июля
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Премьера третьего сезона «Харли Квинн» состоится ровно через месяц, 28 июля. Теперь сериал будет выходить на HBO Max, а вот в России его показ под вопросом. Ранее проект прокатывал «Кинопоиск».

Всего ожидается 10 эпизодов, причём название каждого из них уже представили:

  1. «Харливи»
  2. «В команде нет Айви»
  3. «83-я ежегодная награда злодеев»
  4. «Вор, Крот, Оргия»
  5. «Это типа Болотная тварь»
  6. «Джокер: Убийственное голосование»
  7. «Ещё одно приключение Шаркли»
  8. «Бэтмен начинается навсегда»
  9. «Кульминация в Дзаззападжицце»
  10. «Конь и воробей».

Анимационный сериал «Харли Квинн» отличается обилием юмора, взрослыми темами и высоким рейтингом. Его не советуют смотреть детям — точнее, практически запрещают. События шоу разворачиваются в собственной вселенной и не связаны ни с какими другими проектами DC.

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