Третий сезон «Харли Квинн» начнётся уже 28 июля
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Премьера третьего сезона «Харли Квинн» состоится ровно через месяц, 28 июля. Теперь сериал будет выходить на HBO Max, а вот в России его показ под вопросом. Ранее проект прокатывал «Кинопоиск».
Всего ожидается 10 эпизодов, причём название каждого из них уже представили:
- «Харливи»
- «В команде нет Айви»
- «83-я ежегодная награда злодеев»
- «Вор, Крот, Оргия»
- «Это типа Болотная тварь»
- «Джокер: Убийственное голосование»
- «Ещё одно приключение Шаркли»
- «Бэтмен начинается навсегда»
- «Кульминация в Дзаззападжицце»
- «Конь и воробей».
Анимационный сериал «Харли Квинн» отличается обилием юмора, взрослыми темами и высоким рейтингом. Его не советуют смотреть детям — точнее, практически запрещают. События шоу разворачиваются в собственной вселенной и не связаны ни с какими другими проектами DC.
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