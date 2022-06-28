Третий сезон «Харли Квинн» начнётся уже 28 июля

Премьера третьего сезона «Харли Квинн» состоится ровно через месяц, 28 июля. Теперь сериал будет выходить на HBO Max, а вот в России его показ под вопросом. Ранее проект прокатывал «Кинопоиск».

Всего ожидается 10 эпизодов, причём название каждого из них уже представили:

«Харливи» «В команде нет Айви» «83-я ежегодная награда злодеев» «Вор, Крот, Оргия» «Это типа Болотная тварь» «Джокер: Убийственное голосование» «Ещё одно приключение Шаркли» «Бэтмен начинается навсегда» «Кульминация в Дзаззападжицце» «Конь и воробей».

Анимационный сериал «Харли Квинн» отличается обилием юмора, взрослыми темами и высоким рейтингом. Его не советуют смотреть детям — точнее, практически запрещают. События шоу разворачиваются в собственной вселенной и не связаны ни с какими другими проектами DC.