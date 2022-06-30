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Warner Bros. вступилась за автора «Гарри Поттера» Джоан Роулинг

Warner Bros. вступилась за Джоан Роулинг
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Летом 2020 года транс-сообщество раскритиковало писательницу Джоан Роулинг — автора книг о вселенной «Гарри Поттера» — за твит, в котором она пошутила над определением «люди, которые менструируют». Её сразу же обвинили в трансфобии и непринятии новых реалий, в которой люди могут менять свою гендерную принадлежность так, как им захочется.

После этого писательницу как бы «отменили»: о ней лишний раз стараются не упоминать и её даже не пригласили поучаствовать в спецэпизоде «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс», в котором съёмочная команда ностальгировала по кинофраншизе. Кажется, будто и не было тех прекрасных лет, когда каждое появление Роулинг на публике становилось праздником для множества людей по всему миру. Однако в скором времени ситуация может измениться.

Посмотрели спецэпизод «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс» Посмотрели спецэпизод «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс»

На днях Том Фелтон, исполнитель роли Драко Малфоя, поучаствовал в открытии нового аттракциона по франшизе. Без вопросов от журналистов не обошлось, и в какой-то момент репортёр Sky News спросил у актёра, считает ли он, что на подобных мероприятиях должна присутствовать Джоан Роулинг, хотя она и «отодвинута на задний план». Однако Фелтону не дал ответить PR-менеджер, который, судя по всему, ожидал подобных обсуждений. Он довольно резко попросил журналиста задать следующий вопрос.

Несмотря на то, что подобные ситуации уже стали обыденностью, представители Warner Bros. неожиданно вступились за писательницу. В своём письме они заявили, что сожалеют о произошедшем, а тот самый PR-менеджер никак не относится к компании — это представитель сторонней студии. В корпорации отметили, что очень рады воплощать видение одного из лучших авторов на киноэкранах и продолжат это делать и дальше.

На протяжении последних 20 лет у Warner Bros. сложилось творческое и крайне продуктивное партнёрство с Джоан Роулинг. Она — один из самых опытных и успешных рассказчиков в мире, и мы гордимся тем, что именно мы воплощаем в жизнь её видение, персонажей и истории. Мы продолжим это делать ещё многие годы.

В понедельник произошёл инцидент с представителем сторонней компании, который противоречит нашей точке зрения. Мы сожалеем о случившемся.

Пока неясно, значит ли это, что Warner Bros. сняла собственное табу с обсуждений писательницы. Но очень хочется верить, что инцидент с обычной шуткой наконец исчерпает себя и одного из самых любимых авторов современности наконец вернут в мир медиа.

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