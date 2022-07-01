Ubisoft устроит лесной пожар в Riders Republic в экологических целях
Поделиться
Ubisoft представила необычный ивент в Riders Republic. В конце 2022 года или в начале 2023 в спортивной аркаде загорится виртуальный лес, из-за чего некоторые регионы открытого мира станут недоступными. Игроки при этом должны будут остановить распространение пожара, выполнив определённые командные действия.
Свою идею Ubisoft представила в рамках компании Playing for the Planet Alliance, которая призвана обратить внимание игроков на угрозы для окружающей среды и мотивировать геймеров помочь в её сохранении.
В Ubisoft отметили, что не станут объявлять о дате лесных пожаров в Riders Republic заранее. Это произойдёт совершенно неожиданно — как и в реальной жизни. Как именно нужно будет тушить пожар, неизвестно.
Комментарии
- 1 июля 2022
-
14:15
-
14:15
-
14:11
-
14:06
-
13:31
-
13:22
-
12:54
-
12:39
-
12:29
-
12:00
-
11:19
-
11:03
-
11:00
-
10:00
-
09:30
- 30 июня 2022
-
21:56
-
20:58
-
20:22
-
19:54
-
19:49
-
19:31
-
19:04
-
18:49
-
18:42
-
18:38
-
18:32
-
18:06
-
17:52
-
17:35
-
17:14
-
17:10
-
16:45
-
16:40
-
16:17
-
15:59
Партнерский контент