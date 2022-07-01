Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Ubisoft устроит лесной пожар в Riders Republic в экологических целях

Ubisoft устроит лесной пожар в Riders Republic в экологических целях
Комментарии

Ubisoft представила необычный ивент в Riders Republic. В конце 2022 года или в начале 2023 в спортивной аркаде загорится виртуальный лес, из-за чего некоторые регионы открытого мира станут недоступными. Игроки при этом должны будут остановить распространение пожара, выполнив определённые командные действия.

Свою идею Ubisoft представила в рамках компании Playing for the Planet Alliance, которая призвана обратить внимание игроков на угрозы для окружающей среды и мотивировать геймеров помочь в её сохранении.

В Ubisoft отметили, что не станут объявлять о дате лесных пожаров в Riders Republic заранее. Это произойдёт совершенно неожиданно — как и в реальной жизни. Как именно нужно будет тушить пожар, неизвестно.

Игра Riders Republic — лучший способ зарядиться атмосферой перед Олимпиадой в Пекине Игра Riders Republic — лучший способ зарядиться атмосферой перед Олимпиадой в Пекине
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022