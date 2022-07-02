Демонический меч и Сиканоин Хэйдзо — детали обновления 2.8 для Genshin Impact

Создатели Genshin Impact представили трейлер обновления 2.8, которое выйдет 13 июля. В ролике показали демонический меч и нового анемо-героя Сиканоина Хэйдзо.

Обновление 2.8 снова отправит путешественников на архипелаг Золотого яблока, где появятся новые зоны для исследования, сражений и поиска сокровищ. Авторы обещают несколько сюжетных линий, которые связаны с Казухой, Синь Янь, Фишлем и Моной, а также несколько летних событий.

В свежем обновлении Genshin Impact игроки смогут купить Фишль с новым нарядом, а снаряжение Дилюка получит новые анимации и предысторию в режиме ожидания. Появится и новый анемо-герой Сиканоин Хэйдзо, которого представили в середине мая, а также таинственный демонический меч.

Ранее утекли изображения будущих героев Genshin Impact и их описание. Судя по этим слухам, до патча 3.3 разработчики добавят ещё восемь персонажей.