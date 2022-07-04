FaZe Clan выгнала игрока по Fortnite из-за одного слова в прямом эфире

Киберспортивный клуб FaZe Clan расторг контракт с 20-летним игроком в Fortnite Эйваном Cented Бэрроном. Причиной стала ошибка, которую тот совершил на одной из трансляций — он случайно назвал тиммейта словом, которое воспринимается как расистское оскорбление.
3 июня Эйван зашёл в голосовой чат к другу и поприветствовал его фразой «Чо как, *** [унизительное оскорбление темнокожего]». Он не был в курсе того, что находится в прямом эфире, и узнал об этом только через несколько секунд. Геймеры попытались скрыть произошедшее, удалив запись трансляции, но видео с запретным словом быстро оказалось в открытом доступе.
Через несколько часов FaZe Clan выпустила заявление, в котором отметила, что не намерена терпеть дискриминационных высказываний в организации и разрывает контракт с игроком. Сам Эйван признал ошибку и извинился перед теми, кого мог задеть.
Cented выступал за FaZe с марта 2021 года. В составе клуба он неоднократно побеждал на региональных турнирах Fortnite Champion Series, заработав более $ 150 тыс. призовых.
- 4 июля 2022
-
15:00
-
14:55
-
14:36
-
14:30
-
14:14
-
14:13
-
13:46
-
13:42
-
13:23
-
13:23
-
13:12
-
12:45
-
12:11
-
11:48
-
11:00
-
10:26
-
09:59
- 3 июля 2022
-
20:28
-
19:11
-
18:56
-
18:26
-
17:43
-
16:24
-
15:48
-
15:12
-
14:08
-
13:21
-
12:48
- 2 июля 2022
-
23:49
-
19:19
-
18:44
-
18:29
-
18:05
-
17:17
-
16:47