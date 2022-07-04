FaZe Clan выгнала игрока по Fortnite из-за одного слова в прямом эфире

Киберспортивный клуб FaZe Clan расторг контракт с 20-летним игроком в Fortnite Эйваном Cented Бэрроном. Причиной стала ошибка, которую тот совершил на одной из трансляций — он случайно назвал тиммейта словом, которое воспринимается как расистское оскорбление.

3 июня Эйван зашёл в голосовой чат к другу и поприветствовал его фразой «Чо как, *** [унизительное оскорбление темнокожего]». Он не был в курсе того, что находится в прямом эфире, и узнал об этом только через несколько секунд. Геймеры попытались скрыть произошедшее, удалив запись трансляции, но видео с запретным словом быстро оказалось в открытом доступе.

Через несколько часов FaZe Clan выпустила заявление, в котором отметила, что не намерена терпеть дискриминационных высказываний в организации и разрывает контракт с игроком. Сам Эйван признал ошибку и извинился перед теми, кого мог задеть.

Cented выступал за FaZe с марта 2021 года. В составе клуба он неоднократно побеждал на региональных турнирах Fortnite Champion Series, заработав более $ 150 тыс. призовых.