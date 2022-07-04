Team Secret нашла замену YapzOr — это игрок из Киргизии
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Киберспортивный клуб Team Secret сообщил, что Бакыт Zayac Эмилжанов продолжит выступать за состав по Dota 2 вместо Язида YapzOr Жарадата — чуть ранее саппорт команды сообщил, что вынужден взять перерыв в карьере из-за проблем со здоровьем.
Киргизский игрок был представлен как член основного состава: скорее всего, он будет выступать за Team Secret до конца сезона Dota Pro Circuit, а также на квалификации к The International 2022.
Добро пожаловать в команду, Zayac — самый назойливый Techies в мире и коллекционер гавайских рубашек прямиком из Кыргызстана!
Zayac заменял YapzOr в матчах с участием Team Secret с 11 июня — за это время команда выиграла и проиграла по два матча. Ранее Эмилжанов стал известен благодаря выступлениям за NAVI и Virtus.pro, а его последним коллективом стала HYDRA, откуда он ушёл в мае этого года.
Обновлённый состав Team Secret по Dota 2:
- Ремко Crystallis Аретс (керри);
- Михал Nisha Янковски (мидер);
- Дэрил Кох iceiceice Пэй Сян (оффлейнер);
- Бакыт Zayac Эмилжанов (семи-саппорт);
- Клемент Puppey Иванов (фулл-саппорт).
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