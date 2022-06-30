В России закрыли 36% кинозалов, но их готовы вернуть в любой момент

Из-за отсутствия иностранных премьер количество работающих кинозалов в России сократилось больше чем на треть. В основном кинотеатры закрывают часть помещений в будни и открывают в выходные, но некоторые залы не используются на протяжении последних трёх месяцев: российские релизы не собирают достаточное количество трафика. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) и аналитиков.

6 июня падение показателя составляло 36%, до 3,6 тыс. залов против 5,7 тыс. кинотеатров 5 января текущего года. Кинотеатры используют меньше залов по мере падения количества контента. Напомним, голливудские мейджоры — Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount — с марта остановили прокат фильмов в России. По данным АВК, за неделю с 30 мая по 5 июня по сравнению со средненедельным показателем 2021 года выручка кинотеатров упала на 63%, до 681,4 млн руб., посещаемость — на 57%, до 1,2 млн человек.

Аналитик «Кинобизнеса сегодня» Станислав Демиденко заявил, что в середине и второй половине лета ситуация ухудшится, так как крупных релизов, способных заинтересовать массового зрителя, вообще не будет. Киносети продолжат закрывать свои кинозалы, чтобы уменьшить расходы. По его словам, закрытие залов ради оптимизации само по себе не так страшно, поскольку в случае изменения ситуации на рынке возобновление работы — это вопрос нескольких дней или даже часов.

Традиционно в период каникул и отпусков кассу делали исключительно голливудские студийные проекты. Релизов, способных заинтересовать массового зрителя, как минимум до конца лета нет вообще.



Пока не пройдена точка невозврата, возобновление работы в случае изменения ситуации на рынке — дело нескольких дней или даже часов. Всё завязано на политическом характере кризиса, отсюда невозможность делать долгосрочные прогнозы.