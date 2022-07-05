Легендарный игрок Elden Ring убил Малению уже более 2000 раз
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В сообществе Elden Ring все знают одного легендарного игрока под ником Let me solo her (LMSH). Он получил известность благодаря тому, что убил одного из сложнейших боссов игры, Малению, более 1 тыс. раз. При этом геймер активно помогал и другим игрокам, которые не могли справиться с боссом.
По словам самого игрока, многие отправили его на «пенсию», но он никуда не пропал. Let me solo her не терял времени зря и уже убил Малению более 2 тыс. раз.
Поскольку многие люди спрашивают меня или думают, что я на пенсии, я рад сказать, что это не так, и я все еще в форме. Сейчас сбился со счета, но убил Малению более 2 тыс. раз.
Также в честь этого Bandai Namco отправила геймеру подарок, но с ним появились проблемы во французской таможне. Содержание подарка не раскрывается, но пользователи уже заинтригованы.
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