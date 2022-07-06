«Ростех» может отказаться от российского смартфона AYYA T2 из-за санкций

У «Ростеха» возникли трудности с разработкой смартфона на отечественном процессоре. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на свои источники в госкорпорации и среди отечественных разработчиков электроники.

Основной проблемой стало то, что процессоры «Скиф» для AYYA T2 производили на фабрике TSMC в Тайване. Компания прекратила сотрудничество с российскими партнёрами вскоре после начала событий на Украине и ввода санкций.

Но есть и другая проблема: у разработчиков возникли трудности с адаптацией «Скифов» от НПЦ «Элвис» — во время работы смартфона процессоры перегреваются, что заметно осложняет дальнейшую работу по проекту.

Пока неясно, будет ли продвигаться разработка AYYA T2. Ситуацию осложняет и то, что первую версию смартфонов AYYA приобрели всего 370 покупателей за квартал.