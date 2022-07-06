Капитан Nemiga Gaming назвал Пуджа лучшим саппортом в Dota 2

Белорусский киберспортсмен Виталий so bad Ошманкевич опубликовал свой рейтинг персонажей пятой позиции в Dota 2. По мнению капитана Nemiga Gaming, лучшим саппортом в текущей мете является Pudge — хотя сам игрок за всю карьеру не провёл за него ни одного матча на профессиональной сцене.

Виталий также считает весьма актуальными в патче 7.31d таких героев, как Enchantress, Warlock и Clockwerk. В список худших попали сразу семь персонажей — Undying, Disruptor, Omniknight, Ogre Magi, Grimstroke, Witch Doctor и Lich.

После выхода патча 7.31d Пудж наконец-то стал популярен не только в обычных играх, но и на профессиональной сцене. При этом героя используют и как саппорта, и на другие роли — например, керри или оффлейн.