Капитан Nemiga Gaming назвал Пуджа лучшим саппортом в Dota 2
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Белорусский киберспортсмен Виталий so bad Ошманкевич опубликовал свой рейтинг персонажей пятой позиции в Dota 2. По мнению капитана Nemiga Gaming, лучшим саппортом в текущей мете является Pudge — хотя сам игрок за всю карьеру не провёл за него ни одного матча на профессиональной сцене.
Виталий также считает весьма актуальными в патче 7.31d таких героев, как Enchantress, Warlock и Clockwerk. В список худших попали сразу семь персонажей — Undying, Disruptor, Omniknight, Ogre Magi, Grimstroke, Witch Doctor и Lich.
После выхода патча 7.31d Пудж наконец-то стал популярен не только в обычных играх, но и на профессиональной сцене. При этом героя используют и как саппорта, и на другие роли — например, керри или оффлейн.
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