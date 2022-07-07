Видео: актёры из сериала «Пацаны» посетили матч бразильского «Палмейраса»

В ночь на 7 июля ФК «Палмейрас» принимал у себя парагвайский «Серро Портеньо». Матч завершился с результатом 5:0 в пользу хозяев, но главным событием матча стало появление съёмочной команды сериала «Пацаны».

Оказывается, за игрой следили не только бразильские и парагвайские болельщики, но и Карл Урбан (Бутчер), Джек Куэйд (Хьюи), Энтони Старр (Хоумлендер), Карен Фукухара (Кимко) и Клаудия Думит (Виктория Ньюман).

Судя по всему, авторы «Пацанов» посетили футбольный матч в рамках рекламного контракта, однако актёры не скрывали своей радости от победы «Палмейраса», много фотографировались с фанатами и в целом довольно бурно проводили время. Также артисты записали небольшое видео, в котором они похвалили игру «Палмейраса» на бразильском португальском.

Финальная серия третьего сезона «Пацанов» выйдет уже 8 июля на Amazon Prime.