Фанаты в восторге от кооперативного мода для Skyrim. За три дня его скачали 60 тыс. раз

Новый кооперативный мод для The Elder Scrolls 5: Skyrim стал самым скачиваемым за последний месяц на NexusMods.

Мод вышел 8 июля, за три дня его скачали более 60 тыс. раз. На втором месте по загрузкам за последний месяц с результатом в 45 тыс. расположился комплект одежды для Fallout 4, а на третьем закрепился симулятор ломания шеи — 34 тыс. скачиваний.

Мод Skyrim Together Reborn позволяет игрокам изучать Скайрим в компании до восьми человек. Ранее авторы модификации рассказали, что не могут довести её до идеала из-за небольшого размера команды, но работает она стабильно.

Скачать кооперативный мод можно бесплатно на NexusMods. Для установки потребуется лицензионная версия The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition.