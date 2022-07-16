В Fall Guys починят забагованный магазин. Игроки жаловались больше месяца

Создатели Fall Guys всё же отреагировали на проблему с автоматической покупкой предметов в магазине игры. После освещения ошибки в СМИ разработчики пообещали изменить дизайн и избавиться от бага.
Разработчики вернут внутриигровую валюту за предметы, по которым делали запрос с 21 июня. Возвратят ли средства тем, у кого они пропали просто так, авторы не уточнили. Также из-за бага всем подарят костюм Grandis.
Grandis
Игроки начали жаловаться на автоматическую покупку вещей в Fall Guys больше месяца назад. При этом некоторые сообщали, что валюта списывается просто так. Один из пострадавших обратился к разработчикам, но те отрицали проблему.
В середине июня Fall Guys стала бесплатной. Благодаря этому в королевскую битву со спортивными соревнованиями сыграли десятки миллионов человек. Игра доступна на ПК и консолях.
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