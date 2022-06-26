20 млн человек сыграло в бесплатную Fall Guys за первые два дня

Создатели Fall Guys поделились успехами бесплатной версии игры, которая стала доступна 21 июня. За два дня с перехода на новую модель королевкую битву попробовали 20 млн человек.
В честь перехода на условно-бесплатную модель создатели Fall Guys также установили официальную лавочку игры. Она находится в городе Скегнесс в Англии, а идти до неё нужно около 50 минут от пляжа.
Став бесплатной, Fall Guys покинула Steam и теперь доступна на ПК в Epic Games Store. Пользователи сервиса Valve, которые ранее купили игру, всё ещё могут её запускать и обновлять.
Несмотря на это, онлайн Fall Guys в Steam значительно вырос. На днях в игре находилось почти 60 тыс. человек, которые купили её в сервисе Valve.
Fall Guys можно скачать бесплатно на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и ПК в магазине Epic Games.
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