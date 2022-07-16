Doom сумели запустить внутри самой Doom

Фанаты оригинальных Doom продолжают соревноваться в изобретательности и запускают шутеры где только возможно. Игры загружали на холодильнике, часах, калькуляторе и даже в «Твиттере», а теперь энтузиаст перенёс Doom внутрь самой себя.

В видео программист под ником kgsws показал, как использовать эксплойт для выполнения кода в Doom 2 для системы DOS. Автор отметил, что способ работает только в оригинальной версии шутера, что не позволит использовать уязвимость на современных ПК.

Программист построил внутри игры небольшой кинотеатр, на котором запустил несколько версий классических Doom. При этом он может переключаться между шутерами и при желании открывать их на весь экран.

Для желающих сыграть в Doom внутри Doom автор оставил файлы на Github, но подойдут они только для Doom 2 из Steam или GOG с эмулятором DosBox. После скачивания нужно перенести файл kgdid.wad в директорию с doom2.exe и запустить DosBox с командой doom2 -file kgdid.wad.