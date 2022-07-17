Resident Evil стал одним из самых ненавистных сериалов Netflix

Новый сериал Resident Evil стал одним из самых ненавистных шоу Netflix у зрителей за всю историю сервиса. На агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг пользователей составил всего 22%.

Для сравнения: другие не самые лучшие сериалы Netflix, которые попали в поле зрения широкой аудитории, получили рейтинг 50-70%. Среди таких шоу можно отметить «Космические силы» и «Наследие Юпитера», которые закрыли после второго и первого сезона. Даже аниме «Обитель зла: Бесконечная тьма» получило от зрителей рейтинг почти 40%.

Новость по теме Netflix снимет второй сезон сериала по Resident Evil. Об этом никто не просит

Есть и такие шоу Netflix, которые получили рейтинг меньше 20% и даже 10%, но о них мало кто слышал. Например, сериал Hype House рекомендуют в 11% случаев, а Sexy Beasts — в 7%.

Посмотревшие Resident Evil отмечают, что Netflix должна извиниться перед фанатами за ужасный сценарий и режиссуру шоу. Некоторым не понравился и подбор актёров для сериала, потому что они не соответствуют играм. Есть и редкие положительные отзывы, в которые отмечают хорошие эффекты, игру артистов и музыку.