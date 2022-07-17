Игроки массово скупают игру про котика Stray в Steam
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Появились данные по продажам игр и устройств в сервисе Steam за прошедшую неделю. Неожиданно в чарт перед релизом 19 июля ворвалась Stray, которая по уровню выручки оказалась на третьем месте.
Несмотря на цену в $ 27 во время предзаказов, Stray превзошла по прибыли F1 22, Monster Hunter Rise и Elden Ring, которая вернулась в топ-10. Первое и второе место по-прежнему занимают портативный ПК Steam Deck и выживач Raft.
После завершения распродажи место в топ-10 потеряли Rust, It Takes Two и Red Dead Redemption 2. Кроме Stray, их сменили набор для шлема виртуальной реальности Valve Index и прайм-статус для CS:GO.
Чарт продаж в Steam с 11 по 17 июля
- Steam Deck
- Raft
- Stray
- Elden Ring
- Ready or Not
- F1 22
- Valve Index VR Kit
- Monster Hunter Rise: Sunbreak
- Комплект Monster Hunter Rise с аддоном Sunbreak
- Прайм-статус для CS:GO
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