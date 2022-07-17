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Игроки массово скупают игру про котика Stray в Steam

Игроки массово скупают игру про котика Stray в Steam
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Появились данные по продажам игр и устройств в сервисе Steam за прошедшую неделю. Неожиданно в чарт перед релизом 19 июля ворвалась Stray, которая по уровню выручки оказалась на третьем месте.

Несмотря на цену в $ 27 во время предзаказов, Stray превзошла по прибыли F1 22, Monster Hunter Rise и Elden Ring, которая вернулась в топ-10. Первое и второе место по-прежнему занимают портативный ПК Steam Deck и выживач Raft.

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После завершения распродажи место в топ-10 потеряли Rust, It Takes Two и Red Dead Redemption 2. Кроме Stray, их сменили набор для шлема виртуальной реальности Valve Index и прайм-статус для CS:GO.

Чарт продаж в Steam с 11 по 17 июля

  1. Steam Deck
  2. Raft
  3. Stray
  4. Elden Ring
  5. Ready or Not
  6. F1 22
  7. Valve Index VR Kit
  8. Monster Hunter Rise: Sunbreak
  9. Комплект Monster Hunter Rise с аддоном Sunbreak
  10. Прайм-статус для CS:GO
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