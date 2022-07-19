Килиан Мбаппе оказался на обложке FIFA 23
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EA показала основные обложки FIFA 23, на которых разместили Килиана Мбаппе в одиночестве, — на варианте для премиального издания вместе с ним оказалась австралийская футболистка Сэм Керр.
Передовая сила Франции, с гордостью представляющая Париж. Уже третий год Килиан Мбаппе на обложке FIFA от EA Sports. На этот раз — для FIFA 23.
FIFA 23, скорее всего, выйдет 30 сентября на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Версия с новомодной технологией HyperMotion точно будет на PS5 и Xbox Series, но в этом году она может появиться и на ПК.
FIFA 23 станет последней частью FIFA от Electronic Arts — уже через год футбольный симулятор EA сменит название на EA Sports FC. Смену имиджа поддержали многие футбольные клубы, но сама «FIFA» не намерена оставлять виртуальный футбол и уже готовится вернуться с играми от других издателей и разработчиков.
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