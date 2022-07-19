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Мяу! Вышла Stray, игра с котом в главной роли

Мяу! Вышла Stray, игра с котом в главной роли
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Annapurna Interactive выпустила кошачье приключение Stray — теперь игра доступна на ПК (Steam), PS4 и PS5. Подписчики PS Plus Extra получили бесплатный доступ к новинке.

В Stray игроки берут под контроль безымянного рыжего кота, который оказывается в древнем городе. Некогда там жили люди, но теперь его заполонили бедные роботы и ужасные существа, которые пожирают всё на своём пути — и кошечек, и роботов. Главному герою предстоит выбраться из этого печального места, а также попытаться разгадать его секреты и спасти его обитателей.

Критики тепло встретили новинку — на агрегаторах у неё около 84 баллов. Мы также успели пройти игру и оказались не настолько впечатлены — да, это красивая игра с интересными кошачьими механиками, но ей чего-то не хватает.

Все ждут игру про кота Stray. Мы уже прошли её и делимся впечатлениями Все ждут игру про кота Stray. Мы уже прошли её и делимся впечатлениями
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