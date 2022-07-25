Источник: открытая бета Call of Duty: Modern Warfare 2 начнётся в сентябре

Создатели новой Call of Duty: Modern Warfare 2 покажут мультиплеер в начале сентября, о чём сообщил журналист Том Хендерсон со ссылкой на источника. Открытая бета шутера запланирована на середину или конец того же месяца.
Ранее в магазине Amazon появилась информация, что открытая бета Modern Warfare 2 пройдёт в августе, но на этот раз источники Хендорсона сказали о сентябре. В том же месяце тестировали Call of Duty: Vanguard, а с Black Ops Cold War затянули до октября.
Представят мультиплеер Call of Duty: Modern Warfare 2 с комментариями разработчиков, сообщили источники журналиста. Проведут ли более ранний альфа-тест, пока неизвестно.
Call of Duty: Modern Warfare 2 выйдет 28 октября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Следующая часть с сюжетной кампанией появится только в 2024 году.
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