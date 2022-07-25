Ubisoft не закроет Roller Champions вопреки слухам

Ubisoft ответила на слухи о возможном закрытии спортивной Roller Champions и сообщила, что игру не отменят. Компания планирует поддерживать аркаду и улучшать её на основе отзывов фанатов.

Сейчас разработчики работают над патчем, который позволит заранее создавать группы игрокам с разных платформ. Также в него войдёт исправление проблем, на которые жаловались фанаты. Из-за этого создатели Roller Champions задержат следующий сезон.

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Авторы отметили, что у них уже есть планы на следующие сезоны, но перед появлением нового контента они исправят существующие недочёты. О выходе патчей разработчики расскажут позднее.

В Roller Champions две команды по три игрока должны поймать мяч и двигаться с ним по арене, пока не появятся ворота. При этом происходит это на роликах и на больших скоростях. Аркада доступна бесплатно на ПК и консолях.