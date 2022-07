What Remains of Edith Finch с PS Plus не дают обновить до некстгена. Фанаты недовольны

Создатели What Remains of Edith Finch выпустили улучшенную версию игры на PS5 и Xbox Series. Владельцы приключения на консолях прошлого поколения могут обновиться бесплатно, но это не относится к обладателям версии с раздачи в PS Plus.

Обновление до версии для PS5 доступно только покупателям. Игроки, которые забрали What Remains of Edith Finch беплатно в раздаче PS Plus, пока не могут получить некстген-патч. Издатель Annapurna Interactive на ситуацию пока не отреагировал, но фанаты уже жалуются в комментариях.

PlayStation и их глупая система обновлений. Когда закончу с God of War Ragnarok, продам свою PS5 или отдам двоюродным братьям.

Ранее такая же проблема возникла с ремейком Final Fantasy 7. Владельцы игры, которые забрали её в PS Plus в апреле 2021 года, не могли обновиться до версии для PS5 до декабря.

В What Remains of Edith Finch главная героиня разбирается в проклятии, из-за которого она осталась последней в роде. Для этого она отправляется в воспоминания родственников, где меняются геймплей и атмосфера. Игра получила награды The Game Awards за лучшее повествование и BAFTA как лучшая игра 2017 года.