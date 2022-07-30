Экшен Wo Long: Fallen Dynasty от создателей Nioh скоро получит пробную версию

Создатели предстоящего ролевого экшена Wo Long: Fallen Dynasty из студии Team Ninja, которая известна по серии Nioh, раскрыли некоторые детали. Согласно словам авторов, скоро появится пробная версия игры.

Сроков появления пробной версии разработчики не назвали, но рассказали о дрyгих особенностях Wo Long: Fallen Dynasty.

Что ждёт игроков в Wo Long: Fallen Dynasty

Редактор персонажа

Бросающий вызов геймплей

Новая система морали

Китайские боевые искусства и оружие

Известные воины Эпохи Троецарствия

Монстры китайской мифологии

Магия и заклинания

Мультиплеер

Пробная версия в ближайшем будущем

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Судя по новым деталям, в Wo Long: Fallen Dynasty будет похожий на Nioh геймплей, но с новыми элементами вроде системы морали и особенностями китайских боевых искусств. В серии Nioh же события разворачиваются в Японии.

Выход Wo Long: Fallen Dynasty запланирован на начало 2023 года для ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. С релиза экшен попадёт в сервис Xbox Game Pass.