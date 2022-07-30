Слух: в новой Tomb Raider Лара Крофт будет защищать артефакты и страдать от одиночества

Инсайдер и ведущий подкаста Sacred Symbols Колин Мориарти рассказал, что получил сценарий новой Tomb Raider, который раздали актёрам озвучки. Судя по деталям, Лара Крофт будет работать в команде, защищать артефакты и страдать от одиночества.

По информации Мориарти, новую Tomb Raider разрабатывают под кодовым названием Project Jawbreaker. Игра будет основана на реальных событиях, но появятся элементы фэнтези.

По сюжету прошлые приключения Лары Крофт попали в СМИ, что вдохновило других искателей приключений. При этом происходит некий катаклизм, из-за чего героиня объединяется с другими расхитителями гробниц и защищает артефакты. Семейную драму девушка оставила позади, но теперь страдает от одиночества.

Никаких подтверждений этой информации пока нет. Новая Tomb Raider находится на ранней стадии разработки, поэтому многое может измениться. При этом фрагменты сценария, которые раздали актёрам для отбора на роли, могут вовсе не попасть в игру.

Новая Tomb Raider разрабатывается на Unreal Engine 5. Дату выхода и список платформ создатели пока не назвали.