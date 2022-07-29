Сиквел «Tomb Raider: Лара Крофт» отменили, а студии борются за права на франшизу

Несколько дней назад Алисия Викандер, сыгравшая Лару Крофт в фильме «Tomb Raider: Лара Крофт», рассказала, что у сиквела сложная судьба, и никто не знает, что будет дальше.

По сообщению западных СМИ, Metro-Goldwyn-Mayer после сделки с Amazon потеряла права на экранизацию Tomb Raider. Таким образом, сиквел ленты отменили, а Алисия Викандер и Миша Гринн больше никак не связаны с картиной.

Также издание The Wrap сообщило об огромном ажиотаже вокруг прав на известную игровую серию. Согласно данным, многие студии и стриминговые сервисы буквально ведут борьбу за покупку прав. Если кому-то получится заполучить права на Tomb Raider, то это будет полный перезапуск с другой актрисой.

Премьера «Tomb Raider: Лара Крофт» состоялась в 2018 году. Фильм собрал в мировом прокате почти $ 275 млн при бюджете в $ 94 млн.