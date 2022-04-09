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Печально известная Рианна Пратчетт не работает над новой Tomb Raider

Печально известная Рианна Пратчетт не работает над новой Tomb Raider
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Сценаристка Рианна Пратчетт, которая работала над Tomb Raider 2013 года и Rise of the Tomb Raider, пообщалась с Eurogamer о новой части. Она рассказала о развитии персонажа и подтвердила, что не причастна к продолжению серии.

Пратчетт рассказала о замечательном времени, когда она прописывала характер Лары Крофт из предыдущих игр и становление героини. В новой части сценаристка хотела бы видеть меньше проблем с отцом.

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Если прошлая трилогии рассказывала о становлении Крофт, то в новых частях Tomb Raider Пратчетт хочет видеть сформированную Расхитительницу гробниц.

Я хочу увидеть полное воплощение и дерзкие моменты, которые я бы с удовольствием написала. Раньше Лара была не на той стадии — у неё не было уверенности.

Tomb Raider 2013 года критиковали за сценарий и характер персонажей, а Пратчетт сообщала, что хотела бы переделать некоторые моменты игры. Rise of the Tomb Raider получилась убедительнее, а авторы истории получили от неё награду Гильдии сценаристов США.

Недавно Crystal Dynamics анонсировала новую часть серии Tomb Raider. Разработка экшена только началась, а делают его на движке Unreal Engine 5.

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