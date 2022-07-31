Фанаты Minecraft призывают спасти игру от цензуры

Фанаты Minecraft в соцсетях призывают спасти игру с помощью хештега #SaveMinecraft. Случилось это из-за нового патча, который добавил в java-версию модерацию чата. Теперь игроки могут жаловаться друг на друга, если им что-то не понравится.
Игроков могут забанить за разжигание ненависти, издевательства, домогательства и угрозы. Блокировка распространяется на весь аккаунт, а модерация работает и на частных серверах. Фанаты же переживают из-за вторжения разработчиков в переписку и возможного сговора игроков, которые начнут массово жаловаться на других.
Комьюнити-менеджер Minecraft отметил, что разработчики прислушиваются к мнению игроков, но не будут по первому требованию менять планы. Он также посоветовал не преследовать создателей в соцсетях. Его комментарий получил тысячи негативных оценок.
Из-за появления модерации в сети появился мод No Chat Reports, который загрузили почти 250 тыс. раз. Он удаляет цифровые подписи из чата, что может обезопасить аккаунт от блокировки.
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