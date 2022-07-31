В новом ролике NBA 2K23 впервые показали геймплей и графику

Создатели баскетбольного симулятора NBA 2K23 представили новый ролик, в котором впервые показали графику и геймплей предстоящей игры.
В видео не показали каких-либо новых деталей NBA 2K23, но по нему можно оценить графику и анимации. Внимание уделили не только мужским, но и женским командам, а также экипировке спортсменов.
Ранее стало известно, что обложки специальных изданий NBA 2K23 украсит шестикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион Майкл Джордан. Также в новой части симулятора вернётся популярный режим Jordan Challenge. В нём предстоит выполнить 15 заданий, которые вдохновлены культовыми моментами карьеры одного из лучших баскетболистов в истории.
NBA 2K23 выйдет 9 сентября на ПК и консолях. Подробностями игрового процесса обещают поделиться на следующей неделе.
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