В новом ролике NBA 2K23 впервые показали геймплей и графику

Создатели баскетбольного симулятора NBA 2K23 представили новый ролик, в котором впервые показали графику и геймплей предстоящей игры.

В видео не показали каких-либо новых деталей NBA 2K23, но по нему можно оценить графику и анимации. Внимание уделили не только мужским, но и женским командам, а также экипировке спортсменов.

Ранее стало известно, что обложки специальных изданий NBA 2K23 украсит шестикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион Майкл Джордан. Также в новой части симулятора вернётся популярный режим Jordan Challenge. В нём предстоит выполнить 15 заданий, которые вдохновлены культовыми моментами карьеры одного из лучших баскетболистов в истории.

NBA 2K23 выйдет 9 сентября на ПК и консолях. Подробностями игрового процесса обещают поделиться на следующей неделе.