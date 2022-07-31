Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В новом ролике NBA 2K23 впервые показали геймплей и графику

В новом ролике NBA 2K23 впервые показали геймплей и графику
Комментарии

Создатели баскетбольного симулятора NBA 2K23 представили новый ролик, в котором впервые показали графику и геймплей предстоящей игры.

В видео не показали каких-либо новых деталей NBA 2K23, но по нему можно оценить графику и анимации. Внимание уделили не только мужским, но и женским командам, а также экипировке спортсменов.

Ранее стало известно, что обложки специальных изданий NBA 2K23 украсит шестикратный чемпион НБА и двукратный олимпийский чемпион Майкл Джордан. Также в новой части симулятора вернётся популярный режим Jordan Challenge. В нём предстоит выполнить 15 заданий, которые вдохновлены культовыми моментами карьеры одного из лучших баскетболистов в истории.

NBA 2K23 выйдет 9 сентября на ПК и консолях. Подробностями игрового процесса обещают поделиться на следующей неделе.

Новость по теме
В геймплее FIFA 23 нашли слившихся в T-позу футболистов
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022