Сериал «Флэш» закроют после 9-го сезона

Сериал телеканала The CW «Флэш» закроют после девятого сезона, который станет самым коротким. В него войдут 13 серий, а премьера состоится в 2023 году.

Слухи о скором финале «Флэша» появились в январе, когда исполнитель главной роли Грант Гастин продлил контракт на один год. Ранее The CW сообщил, что девятый сезон выйдет в середине года, хотя обычно шоу показывали осенью.

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Премьера заключительных серий состоится за несколько недель до нового «Флэша» с Эзрой Миллером, который выйдет 21 июня 2023 года. Источники издания Deadline сообщили, что заключительный сезон сериала и фильм не будут связаны.

Сериал «Флэш» был одним из самых популярных на канале The CW. Шоу входит во вселенную «Стрелы», в которой также существуют «Бэтвумен», «Супергёрл» и «Чёрная молния».