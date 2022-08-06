NAVI победила Tundra Esports на групповой стадии мэйджора по Dota 2

Состав Natus Vincere по Dota 2 одержал вторую победу в рамках турнира PGL Arlington Major 2022 в США. Матч против европейской команды Tundra Esports в рамках группы B завершился со счётом 2:0.

В обеих играх «рождённые побеждать» получили преимущство в дебюте и смогли развить его по ходу встречи, без особых проблем доводя дело до победы.

После четырёх сыгранных матчей NAVI вышла на промежуточное второе место со статистикой 5-3, обогнав Team Spirit. Tundra опустилась на последнюю строчку группы B.

PGL Arlington Major по Dota 2 проходит в Техасе, США с 4 по 14 августа. Призовой фонд турнира составляет $ 500 тыс., помимо этого коллективы также разыгрывают рейтинговые очки, необходимые для участия в чемпионате мира The International 2022.