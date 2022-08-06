Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

NAVI победила Tundra Esports на групповой стадии мэйджора по Dota 2

NAVI победила Tundra Esports на групповой стадии мэйджора по Dota 2
Комментарии

Состав Natus Vincere по Dota 2 одержал вторую победу в рамках турнира PGL Arlington Major 2022 в США. Матч против европейской команды Tundra Esports в рамках группы B завершился со счётом 2:0.

В обеих играх «рождённые побеждать» получили преимущство в дебюте и смогли развить его по ходу встречи, без особых проблем доводя дело до победы.

Dota 2. PGL Arlington Major 2022. Группа B. 3-й тур
06 августа 2022, суббота. 01:15 МСК
Natus Vincere
Окончен
2 : 0
Tundra Esports

После четырёх сыгранных матчей NAVI вышла на промежуточное второе место со статистикой 5-3, обогнав Team Spirit. Tundra опустилась на последнюю строчку группы B.

PGL Arlington Major по Dota 2 проходит в Техасе, США с 4 по 14 августа. Призовой фонд турнира составляет $ 500 тыс., помимо этого коллективы также разыгрывают рейтинговые очки, необходимые для участия в чемпионате мира The International 2022.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022