Джанкарло Эспозито хочет сыграть Чарльза Ксавье в перезапуске «Людей Икс»

Звезда сериалов «Во все тяжкие» и «Мандалорец» Джанкарло Эспозито рассказал на встрече с фанатами, что общался с Marvel о возможной роли в киновселенной. Актёр признался, что хотел бы сыграть Чарльза Ксавье в перезапуске «Людей Икс».

Я ещё не работал с Marvel, но общался с ними. Я думаю, что они делают что-то похожее на мифологическое путешествие.

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Ранее фанаты уже представляли актёра в образе Профессора Икс или Магнето. Когда Эспозито спросили, кого из них он хотел бы сыграть, артист дал однозначный ответ.

Были разговоры о Магнето и других героях, но я собираюсь выбрать Профессора Икс.

Каких-либо подробностей о переговорах актёр не раскрыл. Marvel в планах на ближайшие 2-3 года «Людей Икс» не упомянула, поэтому пока неизвестно, когда ждать перезапуск.