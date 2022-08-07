В России заблокировали сервисы Patreon и Grammarly

В России заблокировали доступ к сайту Patreon, на котором авторы распространяют творческие произведения вроде музыки и фотографий по платной подписке. Также доступа в РФ больше нет и к сервису Grammarly, где люди практикуются в написании текстов на английском языке.

Запрет Patreon связан с антивоенным заявлением студенческого журнала DOXA, который опубликовали на платформе 25 февраля. Весь сервис недоступен из-за блокировки по HTTPS, сообщили в проекте «Роскомсвобода».

Новость по теме В России вновь заблокировали браузер Tor — спустя шесть дней после разблокировки

Доступ к сервису Grammarly заблокировали из-за заявления о приостановке работы в России и Беларуси.

Из-за блокировки сервисы теперь открываются только через VPN. Проверить работу сайтов можно на GlobalCheck, по информации которого и Patreon, и Grammarly недоступны в России.