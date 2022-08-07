В России заблокировали сервисы Patreon и Grammarly
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В России заблокировали доступ к сайту Patreon, на котором авторы распространяют творческие произведения вроде музыки и фотографий по платной подписке. Также доступа в РФ больше нет и к сервису Grammarly, где люди практикуются в написании текстов на английском языке.
Запрет Patreon связан с антивоенным заявлением студенческого журнала DOXA, который опубликовали на платформе 25 февраля. Весь сервис недоступен из-за блокировки по HTTPS, сообщили в проекте «Роскомсвобода».
Доступ к сервису Grammarly заблокировали из-за заявления о приостановке работы в России и Беларуси.
Из-за блокировки сервисы теперь открываются только через VPN. Проверить работу сайтов можно на GlobalCheck, по информации которого и Patreon, и Grammarly недоступны в России.
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