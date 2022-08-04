В Госдуме хотят не заблокировать YouTube, а ослабить его влияние в России
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В Госдуме в очередной раз вспомнили YouTube. Заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин у себя в социальных сетях отметил, что сервис вряд ли заблокируют, а вот ослаблять его влияние нужно в любом случае.
Как и говорилось ранее, альтернативой YouTube в России может стать RuTube, только если сделать трафик с него бесплатным для всех пользователей.
К тому же я верю, что никому из нас не придётся использовать VPN для просмотра YouTube. Вместо того чтобы усложнять доступ к видеосервису, нужно работать над тем, чтобы ослабить его гегемонию. Хорошее предложение недавно прозвучало от моего друга Александра Малькевича – сделать бесплатным трафик с российских видеосервисов. Под закон о социально значимых ресурсах RuTube вряд ли попадёт – но, может быть, российские операторы связи сами включат здоровый патриотизм?
О положении YouTube в России уже было много сказано. Ранее отмечалось, что блокировка произойдёт осенью, когда отечественные сервисы смогут выступить альтернативой.
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