В Госдуме хотят не заблокировать YouTube, а ослабить его влияние в России

В Госдуме в очередной раз вспомнили YouTube. Заместитель главы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин у себя в социальных сетях отметил, что сервис вряд ли заблокируют, а вот ослаблять его влияние нужно в любом случае.

Как и говорилось ранее, альтернативой YouTube в России может стать RuTube, только если сделать трафик с него бесплатным для всех пользователей.

К тому же я верю, что никому из нас не придётся использовать VPN для просмотра YouTube. Вместо того чтобы усложнять доступ к видеосервису, нужно работать над тем, чтобы ослабить его гегемонию. Хорошее предложение недавно прозвучало от моего друга Александра Малькевича – сделать бесплатным трафик с российских видеосервисов. Под закон о социально значимых ресурсах RuTube вряд ли попадёт – но, может быть, российские операторы связи сами включат здоровый патриотизм?

О положении YouTube в России уже было много сказано. Ранее отмечалось, что блокировка произойдёт осенью, когда отечественные сервисы смогут выступить альтернативой.