Видео: как бы выглядела современная игра по «Властелину колец» на Unreal Engine 5

Фанаты «Властелина колец» создали ролик, в котором представили возможную игру во вселенной на движке Unreal Engine 5.
Трейлер создавали при участи многих художников, ролики и арты которых объединили и оживили с помощью Unreal Engine 5. Видео переносит фанатов в путешествие по знакомым местам и эпизодам из книг и фильмов, среди которых Шир, Мордор, врата Дурина и сражение при Хельмовой Пади.
Многие в комментариях остались в восторге от увиденного и представили подобные ремейки игр по «Властелину колец». Некоторые же недоумевают, почему компании не используют потенциал вселенной, чтобы создавать масштабные красивые проекты.
2 сентября в сервисе Amazon Prime состоится премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти», в первый сезон которого войдёт восемь серий. На днях стало известно, что над шоу изначально предлагали поработать режиссёру Питеру Джексону, который ставил трилогии «Властелин колец» и «Хоббит».
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