Элронд, мохноноги и гномы — на свежих кадрах сериала по «Властелину колец»

Издание Entertainment Weekly опубликовало статью про сериал «Властелин колец: Кольца власти». Также появилось несколько свежих кадров из шоу с героями. На них можно увидеть молодого Элронда, мохноногов (предков хоббитов), гномов и других персонажей.
Шоураннер сериала отметил, что при создании шоу не было цели паразитировать на успехе «Властелина колец». По словам Патрика Маккея, у шоу действительно захватывающая и масштабная история, которая делалась для поклонников вселенной.
Актёры рассказали про строжайшую секретность на съёмках и приятную атмосферу в целом. Amazon не хотела допускать утечек, поэтому актёрам запрещалось посещать иные места съёмки, кроме тех сцен, в которых они должны были сняться сами.
Сериал стартует на Amazon Prime уже 2 сентября. Для шоу запланировано аж пять сезонов.
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