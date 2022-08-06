Питеру Джексону предлагали поработать над сериалом по «Властелину колец»
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Режиссёр трилогий «Властелин колец» и «Хоббит» Питер Джексон рассказал, что ему предлагали поработать над сериалом с подзаголовком «Кольца власти». По словам постановщика, Amazon после этого так и не прислала ему сценарий.
Примерно 5 лет назад они спросили меня, хочу ли я принять участие, но без сценария я не мог дать ответ. Они сказали, что пришлют несколько вариантов, но страницы так и не дошли до меня.
Несмотря на это, Джексон планирует посмотреть сериал и не обижается на Amazon, которая так и не прислала режиссёру сценарий.
Я буду смотреть сериал, и я не из тех, кто желает ему зла. Кинопроизводство — это достаточно сложно, и съёмки хорошего фильма или телешоу уже представляют собой праздник. Я с нетерпением жду выхода сериала, чтобы посмотреть его в роли нейтрального зрителя.
Amazon отреагировала на комментарий Джексона и сообщила, что согласно сделке по экранизации компания обязана отделить сериал от фильмов. Из-за юридических тонкостей Джексона так и не пригласили.
Премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти» состоится 2 сентября в сервисе Amazon Prime. В первом сезоне зрители увидят восемь серий.
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