В России создают дорогую нелинейную RPG на Unreal Engine 5

По данным издания GameMAG, в России разрабатывают дорогую RPG под названием DISTORTION. Производство ведётся на движке Unreal Engine 5 довольно опытной командой, которая продолжает расширяться.
DISTORTION выполнена в редком на сегодня сеттинге миддлпанка — это когда технологии Средневековья объединяются с научной фантастикой. По сюжету в мире игры произошёл глобальный катаклизм, а вместе с тем на планету нападают неизвестные существа. Группа отважных воинов берёт на себя роль защитников Земли и пытается дать отпор монстрам.
Интересно, что DISTORTION объединит в себе сразу два жанра: RPG и стратегию. Первая походит на «Ведьмака» и «Скайрим», тогда как во второй игроку предстоит заниматься строительством и наймом войск для сражения с врагами. Проект обещает быть очень мрачным, центральной темой которого станет самоопределение в эпоху упадка.
Сами разработчики называют DISTORTION «ролевой игрой своей мечты». Проект сможет похвастаться нелинейными квестами и множеством концовок. Что касается даты релиза, то авторы пока не готовы назвать даже приблизительные сроки выхода.
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