По культовой аркаде Pac-Man снимут фильм

По культовой аркадной серии Pac-Man снимут фильм, о чём сообщило издание The Hollywood Reporter. Идею кинокартины разработал Чак Уильямс, который был продюсером «Соника в кино».

За создание фильма по Pac-Man отвечает владелец франшизы Bandai Namco и продюсерская компания Wayfarer Studios. Режиссёра, актёров и каких-либо подробностей сюжета пока не раскрыли.

Новость по теме Первые детали и арты Distortion — амбициозной RPG от российских разработчиков

Первый Pac-Mac, в котором герою нужно было съесть все шарики в лабиринте и не попасться призракам, появился на аркадном автомате в 1980 году. С тех пор по франшизе выпустили десятки игр разных жанров, а также несколько мультсериалов.

В июне Bandai Namco сообщила, что выпустит ремейк платформера Pac-Man World 1999 года. Обновлённая версия выйдет 26 августа на ПК и консолях. На днях авторы показали сравнение с оригиналом.