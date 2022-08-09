Очередной скандал: звезду «Флэша» Эзру Миллера обвиняют в краже со взломом

Эзра Миллер не перестаёт удивлять передрягами, в которые попадает. Западные СМИ сообщили про ещё один инцидент, связанный с актёром. Его обвинили в краже со взломом.
По информации издания Deadline, полиция Вермонта получила жалобу от жителя Вермонта, который заявил, что из его дома украли несколько бутылок алкоголя. Это произошло ещё в мае, однако огласку происшествие получило только сейчас. Полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что именно Миллер взломал дом и унёс алкоголь.
Полицейские встретили Миллера 7 августа и выдали предписание явиться в уголовный отдел Верховного суда Вермонта 26 сентября. Ему предъявят обвинения по факту кражи со взломом.
Все неприятные события сильно ударили по репутации Миллера. Как сложится судьба актёра, неизвестно.
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