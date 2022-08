Новое видео ремейка The Last of Us посвятили улучшенному верстаку

Разработчики ремейка The Last of Us продолжают рассказывать об улучшениях, которые будут отличать проект от оригинала. В ролике геймдиректор игры Мэтью Галлант рассказал про верстак.

В отличие от оригинала, для ремейка авторы создали новые анимации для работы над оружием и добавили тактильную отдачу. По части взаимодействия с верстаком ремейк будет таким же, какой была вторая часть The Last of Us. Можно увидеть, как Джоэл разбирает оружие, устанавливает улучшения и собирает всё обратно.

По части геймплея ремейк совсем не будет отличаться от оригинала. Это, кстати, стало одним из поводов для критики игры. Само собой, графический уровень разработчики заметно улучшили.

Релиз ремейка The Last of Us состоится 2 сентября на PS5, а позже игра доберётся до ПК.