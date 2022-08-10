Слух: первый трейлер сериала The Last of Us покажут только в конце сентября
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На Reddit появилось сообщение от предполагаемого сотрудника HBO, касательно сериала по The Last of Us. По его словам, первый трейлер шоу могут показать 26 сентября — в день франшизы.
Именно 26 сентября PlayStation проводит День The Last of Us. Это ежегодный фестиваль, поэтому приурочить выход трейлера к шоу было бы логичным именно в эту дату. Стоит понимать, что официальной информации о дате выхода трейлера ещё не было.
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Джоэла в шоу сыграл Педро Паскаль, а роль Элли досталась Белле Рэмси. Также в сериале появятся Габриэль Луна, Ник Офферман и другие. В основу сюжета лягут события первой части, но с некоторыми изменениями. Сценарий написал сам Нил Дракманн.
Премьера сериала ожидается в 2023 году на HBO Max.
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