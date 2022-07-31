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Белла Рэмси: сериал по The Last of Us не разочарует фанатов

Белла Рэмси: сериал по The Last of Us не разочарует фанатов
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Актриса Белла Рэмси, которая играет Элли в предстоящем сериале по The Last of Us, рассказала о подходе создателей к шоу. Согласно её словам, фанаты игры не будут разочарованы.

Рэмси понимает, насколько поклонники The Last of Us переживают из-за качества адаптации, но создатели сериала трепетно относятся к игре. Зрители увидят много знакомого, но появятся и новые моменты.

Шоу соответствует эмоциональному ритму игры и очень уважительно к ней относится. Но экранизация The Last of Us привносит новую жизнь и исследует направления, которые не изучали в игре. Я действительно думаю, что людям это понравится.
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Премьера сериала по The Last of Us состоится в 2023 году в сервисе HBO Max. Главные роли исполнили Педро Паскаль и Белла Рэмси. Режиссёром пилотного эпизода стал режиссёр из России Кантемир Балагов, а за сценарий шоу отвечает Нил Дракманн.

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