Белла Рэмси: сериал по The Last of Us не разочарует фанатов
Поделиться
Актриса Белла Рэмси, которая играет Элли в предстоящем сериале по The Last of Us, рассказала о подходе создателей к шоу. Согласно её словам, фанаты игры не будут разочарованы.
Рэмси понимает, насколько поклонники The Last of Us переживают из-за качества адаптации, но создатели сериала трепетно относятся к игре. Зрители увидят много знакомого, но появятся и новые моменты.
Шоу соответствует эмоциональному ритму игры и очень уважительно к ней относится. Но экранизация The Last of Us привносит новую жизнь и исследует направления, которые не изучали в игре. Я действительно думаю, что людям это понравится.
Премьера сериала по The Last of Us состоится в 2023 году в сервисе HBO Max. Главные роли исполнили Педро Паскаль и Белла Рэмси. Режиссёром пилотного эпизода стал режиссёр из России Кантемир Балагов, а за сценарий шоу отвечает Нил Дракманн.
Комментарии
- 31 июля 2022
-
18:01
-
16:55
-
16:09
-
15:48
-
15:22
-
15:14
-
14:11
-
13:23
-
12:43
- 30 июля 2022
-
19:09
-
18:25
-
17:34
-
16:12
-
15:21
-
14:24
-
13:35
-
12:50
- 29 июля 2022
-
22:34
-
21:39
-
21:23
-
21:21
-
21:05
-
20:56
-
20:28
-
19:43
-
19:31
-
18:58
-
18:47
-
18:18
-
18:04
-
17:18
-
16:59
-
16:09
-
16:02
-
15:55
Партнерский контент