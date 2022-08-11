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Sony платит за блокировку игр для Game Pass? Давайте разбираться

Sony платит за блокировку игр для Game Pass? Давайте разбираться
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Издание The Verge обратило внимание на документ от бразильских регуляторов, которые занимаются расследованием сделки между Microsoft и Activision Blizzard. СМИ указали, что Sony платит за то, чтобы проекты других компаний не попадали в Game Pass, но это утверждение ошибочно.

В действительности в нём говорится о наличии различных маркетинговых соглашений, по которым действуют ограничения. Например, если какая-то игра рекламируется с PlayStation 5, то у Sony есть право первой добавить этот проект в свою подписку. По той же аналогии это работает и с другими компаниями.

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К тому же само The Verge отметило, что Sony не единственная, кто пользуется такими привилегиями, и это вполне нормальная ситуация. Microsoft же в очередной раз подтвердила, что Call of Duty не станет эксклюзивом, поскольку в этом нет выгоды. Шутер останется мультиплатформенным.

Microsoft купила Activision Blizzard за $ 68,7 млрд. Сделка закроется до конца июня 2023 года.

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