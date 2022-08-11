EA рассказала о революционных изменениях в FIFA 23 Ultimate Team

EA Sports продолжает делиться информацией о FIFA 23. В этот раз речь зашла о действительно важных изменениях Ultimate Team — самого популярного режима в играх серии на протяжении последних лет.

FUT-моменты

В Ultimate Team появится новый мини-режим под названием «FUT-моменты». Это набор небольших испытаний, за которые пользователь получит специальные звёздные награды, на которые можно будет открыть наборы с футболистами. В списке челленджей — небольшие фрагменты матчей, в которых игроку необходимо, например, забить гол со штрафного, отыграться за 10 игровых минут и многое другое.

Меню FUT-моментов

Новая система сыгранности

Пожалуй, самое крупное изменение в FIFA 23 Ultimate Team — полный отказ от прошлой системы сыгранности со связками ближайших игроков. Теперь химия между футболистами не зависит от позиции: например, Мбаппе сможет чувствовать себя в своей тарелке, если в его команде на воротах стоит Доннарумма.

Самое интересное, что, даже если у футболиста ноль сыгранности, его характеристики больше не уменьшаются, как было раньше. Он сможет играть на своём уровне, даже если выступает не на своей позиции.

Вдобавок футболисты получат дополнительные позиции, если в реальной жизни они играют в разных формациях. Например, Жоау Канселу сможет отыгрывать как левого, так и правого защитника с одинаковой эффективностью.

Кроссплей и кастомизация стадиона

Как и было объявлено ранее, на консолях в FIFA 23 появится кроссплей. Игроки с Xbox Series смогут играть с игроками на PS5, а пользователи Xbox One смогут сыграть с пользователями PS4. Также на консолях будет совместный трансферный рынок.

Меню кроссплея в FIFA 23

Игроков ждут и элементы кастомизации стадиона, включая новые виды крыш и анимационных плакатов. Авторы также пообещали какой-то ивент, посвящённый грядущему чемпионату мира, однако прямо сейчас они не готовы поделиться деталями.

FIFA 23 поступит в продажу 30 сентября на ПК и консолях, однако пока неясно, выйдет ли проект в России.