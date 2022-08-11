EA рассказала о революционных изменениях в FIFA 23 Ultimate Team

EA Sports продолжает делиться информацией о FIFA 23. В этот раз речь зашла о действительно важных изменениях Ultimate Team — самого популярного режима в играх серии на протяжении последних лет.
FUT-моменты
В Ultimate Team появится новый мини-режим под названием «FUT-моменты». Это набор небольших испытаний, за которые пользователь получит специальные звёздные награды, на которые можно будет открыть наборы с футболистами. В списке челленджей — небольшие фрагменты матчей, в которых игроку необходимо, например, забить гол со штрафного, отыграться за 10 игровых минут и многое другое.
Меню FUT-моментов
Новая система сыгранности
Пожалуй, самое крупное изменение в FIFA 23 Ultimate Team — полный отказ от прошлой системы сыгранности со связками ближайших игроков. Теперь химия между футболистами не зависит от позиции: например, Мбаппе сможет чувствовать себя в своей тарелке, если в его команде на воротах стоит Доннарумма.
Самое интересное, что, даже если у футболиста ноль сыгранности, его характеристики больше не уменьшаются, как было раньше. Он сможет играть на своём уровне, даже если выступает не на своей позиции.
Вдобавок футболисты получат дополнительные позиции, если в реальной жизни они играют в разных формациях. Например, Жоау Канселу сможет отыгрывать как левого, так и правого защитника с одинаковой эффективностью.
Кроссплей и кастомизация стадиона
Как и было объявлено ранее, на консолях в FIFA 23 появится кроссплей. Игроки с Xbox Series смогут играть с игроками на PS5, а пользователи Xbox One смогут сыграть с пользователями PS4. Также на консолях будет совместный трансферный рынок.
Меню кроссплея в FIFA 23
Игроков ждут и элементы кастомизации стадиона, включая новые виды крыш и анимационных плакатов. Авторы также пообещали какой-то ивент, посвящённый грядущему чемпионату мира, однако прямо сейчас они не готовы поделиться деталями.
FIFA 23 поступит в продажу 30 сентября на ПК и консолях, однако пока неясно, выйдет ли проект в России.
- 11 августа 2022
-
19:28
-
19:05
-
18:37
-
18:36
-
18:21
-
18:04
-
17:52
-
17:27
-
16:47
-
16:37
-
16:15
-
15:57
-
15:36
-
15:06
-
14:58
-
14:28
-
14:13
-
13:55
-
13:38
-
13:20
-
13:02
-
12:41
-
12:11
-
11:45
-
11:14
-
10:38
-
10:14
-
09:36
-
04:33
-
04:16
- 10 августа 2022
-
23:44
-
20:55
-
20:24
-
20:03
-
19:58